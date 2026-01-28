I Giorni della Merla sono arrivati e con loro il freddo più intenso dell'inverno. Secondo la tradizione lombarda, questi sono gli ultimi tre giorni di gennaio, e sono considerati i più freddi dell'anno. Le famiglie si preparano a resistere alle temperature gelide, mentre le leggende e le feste popolari accompagnano questo periodo. In molte zone della Lombardia, si aspettano ancora le tradizionali celebrazioni per affrontare il gelo.

I Giorni della merla, considerati statisticamente i giorni più freddi dell'anno, sono gli ultimi 3 giorni di gennaio. La tradizione popolare li celebra co n grandi e piccoli eventi, più marcati nelle zone rurali. Innanzitutto ci sono i veri e propri canti della Merla, ma non mancano, in questi giorni, i falò destinati a bruciare Ginè, ossia il mese di gennaio come chiamato in molti dialetti lombardi, che funge anche da rito collettivo per scaldarsi e fare comunità lasciandosi alla spalle i rigori dell’inverno, in attesa delle prime sgelate. In molte località, soprattutto nel Nord Italia, a questi riti si affiancano figure simboliche come streghe e vecchie, incarnazioni dell’inverno da salutare e lasciar andare attraverso il fuoco, la musica e la partecipazione della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Giorni della Merla nella tradizione lombarda: storia, leggende e feste popolari

I Giorni della Merla, che si svolgono tra il 29 e il 31 gennaio, rappresentano un momento tradizionale molto radicato in Italia.

I Giorni della Merla, dal 29 al 31 gennaio, sono tradizionalmente i giorni più freddi dell'anno in Italia.

