I Giorni della Merla, che si svolgono tra il 29 e il 31 gennaio, rappresentano un momento tradizionale molto radicato in Italia. Questi giorni sono associati alla fine dell’inverno e sono spesso considerati i più freddi dell’anno. La loro storia e le leggende ad essi legate contribuiscono a mantenere vivo un patrimonio culturale che attraversa generazioni, segnando il passaggio tra le stagioni.

Ci sono tre date che, in Italia, suonano come un piccolo rito collettivo: 29, 30 e 31 gennaio. Sono i celebri Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno. Ogni anno, puntualmente, scatta la stessa domanda: “Quest’anno com’è andata?” La risposta non è solo una questione di sensazioni: passa dalla leggenda popolare alla meteorologia, fino ai dati sul riscaldamento globale. Gennaio non è più quello di una volta, e a confermarlo sono le statistiche: il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre secondo Copernicus. Secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio sarebbero i più freddi dell’anno. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - I Giorni della Merla: tradizione, leggende e il freddo

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla del 2026 si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

I giorni della merla: la leggenda che nacque dal freddo

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; Giorni della merla 2026, quando arrivano i giorni più freddi dell'anno. Le leggende e la tradizione di fine gennaio; I giorni della merla: ecco cosa fare a fine gennaio 2026; Giorni della Merla: cosa sono, da dove viene la tradizione e perché (oggi) non sono sempre i giorni più freddi.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraCon l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione ... funweek.it

Giorni della Merla: origine, significato, leggende e verità scientifica sui giorni più freddi di gennaioScopriamo cosa sono i Giorni della Merla, perché si chiamano così, le leggende popolari e cosa dice la scienza su questi giorni considerati i più freddi ... alfemminile.com

I giorni della merla. facebook

In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi x.com