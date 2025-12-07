Match importante in chiave salvezza Recanatese a Sora vietati passi falsi
Sora quart’ultimo con 13 punti in compagnia del Chieti, Recanatese che segue ad una lunghezza. Crediamo che basti ed avanzi per illustrare l’importanza della gara odierna al "Tomei" che rappresenta qualcosa in più di uno scontro diretto. La classifica parla chiaro: la compagine che uscirà eventualmente battuta, a sole due giornate dalla fine del girone di andata, rischia di allontanarsi in modo pesante dal gruppone di centro-classifica ed invece restare agganciati a quel treno sarebbe determinante. Questo vale ancora di più per i giallorossi attesi da un ciclo durissimo con 3 trasferte nelle prossime 4 gare e con la prospettiva di avere, come turno casalingo, quello contro una delle grandi del girone, ossia il Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Terme Salus a caccia dei due punti contro Giussano Importante match casalingo per le Terme Salus Viterbo che, in questa domenica pomeriggio, ospitano al PalaMalè la formazione lombarda dell’Autocenter Arese Basket Foxes nell’undicesimo turno di anda - facebook.com Vai su Facebook
Quel match-point Un punto importante Jannik, ma alla fine è andata benissimo #EurosportTennis #NittoATPFinals #Sinner Vai su X
Match importante in chiave salvezza. Recanatese, a Sora vietati passi falsi - I laziali hanno un punto in più della formazione giallorossa. Si legge su sport.quotidiano.net
Pallanuoto Ortigia, alla Scandone di Napoli un esame da non fallire - I biancoverdi devono provare a smuovere la classifica contro un avversario alla portata e distante appena cinque lunghezze ... siracusanews.it scrive
Sfida salvezza con il Novara. Il Forte sa che non può sbagliare - Dopo tre sconfitte consecutive i rossoblù hanno l’occasione di rilanciarsi ospitando una rivale diretta in classifica. Si legge su lanazione.it
Il Parma espugna 1-2 il Bentegodi nello scontro salvezza, Verona ultimo e senza vittorie - 2 minuti per la lettura VERONA (ITALPRESS) – Importante colpo esterno del Parma in chiave salvezza. Da msn.com
Il Parma batte il Verona, doppietta di Pellegrino decisiva in chiave salvezza - 2 il Bentegodi nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026: decide ... Segnala msn.com
Sampdoria Juve Stabia, Gregucci dovrà fare a meno di questi giocatori: decisiva la seduta di rifinitura di ieri. I dettagli - Sampdoria Juve Stabia, l’allenatore blucerchiato dovrà fare a meno di questi giocatori chiave oltre ai lungodegenti Questa sera, lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara ad ospitare un match cruc ... Riporta sampnews24.com