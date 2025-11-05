Assiduo frequentatore dei campi del girone F di Serie D Manolo Manoni ha seguito buona parte delle squadre di questo raggruppamento, Recanatese compresa ovviamente. È un campionato che lo ha visto spesso protagonista, di recente sulle panchine di Castelfidardo, Sambenedettese e Fano dove però si è trovato spesso alle prese con turbolenze societarie, senza contare l’esperienza per certi versi unica, di Pistoia dove ha guidato gli "orange" per appena nove giorni con una vittoria ed una sconfitta e se non è un record.poco ci manca. Tornando a noi: i leopardiani, viste le potenzialità sinora espresse solo in minima parte e ripartendo dalla vittoria di domenica, hanno le carte in regola per risalire la corrente? "Anzitutto vincere è sempre una grande iniezione di fiducia anche perché la squadra veniva da un periodo nero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il futuro dei giallorossi. Manoni: "Recanatese, per me puoi salvarti»