I fulmini sulla Cupola di San Pietro e il punto più alto di Roma | cosa c’è davvero lassù

Una sera di temporale, i fulmini hanno illuminato la Cupola di San Pietro, il punto più alto di Roma. Le immagini impressionanti hanno fatto il giro del web, mostrando le scariche che si abbattono sulla grande struttura. Molti si sono chiesti cosa ci sia davvero lassù e se ci siano persone o strutture nascoste tra le nuvole. La verità è che la Cupola, con i suoi 136 metri di altezza, resta un simbolo della città, ma anche un punto di attrazione per chi ama i fenomeni atmosferici spettacolari.

La Cupola di San Pietro domina Roma da secoli ed è spesso al centro di immagini spettacolari, soprattutto quando viene colpita dai fulmini durante i temporali. Lo sapevate che si tratta di un fenomeno per nulla casuale? Ma cosa c’è davvero nel punto più alto della città? Tra suggestioni simboliche, dettagli architettonici che non tutti conoscono e una storia affascinante, la sommità del Cupolone nasconde elementi che vanno ben oltre ciò che si vede da terra. I fulmini in cima alla Cupola di San Pietro: cosa c’è nel punto più alto della città. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In cima alla Cupola di San Pietro non c’è solo la celebre croce, ma una grande sfera in bronzo rivestita d’oro, conosciuta come palla sacra.🔗 Leggi su Funweek.it

