Stefania Sandrelli confidenze audaci a Belve | ‘Quella volta sulla scala della cupola di San Pietro’

Una lunga intervista intensa e senza censure. Stefania Sandrelli è tra gli ospiti della puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda martedì 2 dicembre in prima serata su Rai2. L’attrice, protagonista di una carriera monumentale, si è raccontata con sincerità assoluta, tra passioni, dolori, incontri indimenticabili e capitoli privati finora poco noti. L’amore travolgente per Gino Paoli: “Ci siamo tolti molte soddisfazioni”. Come anticipato dalla redazione di Rai2, non poteva mancare il racconto del legame con Gino Paoli. Sandrelli ripercorre l’inizio della loro relazione: “Non sapevo che era sposato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Stefania Sandrelli, confidenze audaci a Belve: ‘Quella volta sulla scala della cupola di San Pietro’

News recenti che potrebbero piacerti

«Il sesso ha contato molto nella mia vita e sono contenta che Gino mi abbia svezzata, perché anche lui era molto esuberante». Così Stefania Sandrelli si racconta senza filtri durante l’intervista a Belve, seduta davanti a Francesca Fagnani. La Sandrelli riperco - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli: “Ho fatto l’amore con Gino Paoli sulle scale verso la Cupola di San Pietro” Vai su X

Stefania Sandrelli, la malattia della figlia e della marito ha sconvolto la sua vita: ecco cosa è successo - Amanda e Giovanni, tra malattia e rinascita, le due grandi prove che hanno cambiato la vita di Stefania Sandrelli. Da donnapop.it

Stefania Sandrelli choc: "L’ho fatto nella cupola di San Pietro con il famoso cantante" (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare e davvero impressionante ecco i dettagli di quello accaduto. donna.fidelityhouse.eu scrive

Stefania Sandrelli: chi è il compagno, dalla malattia alla resilienza - La relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, lunga oltre quarant’anni, ha superato crisi, distanza e la malattia che li ha profondamente cambiati. Scrive libero.it

Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi - Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli, il nuovo amore di Sabrina Salerno, gli attacchi di panico di Fabio Fognini ... iodonna.it scrive