Bollate Daniele Turconi debutta all’Elfo Puccini di Milano
. Daniele Turconi, artista bollatese, debutterà nei prossimi giorni al Teatro Elfo Puccini di Milano con Ghost Track, il nuovo lavoro dello stesso Daniele Turconi con Gianluca Agostini, un progetto che trasforma lo spazio teatrale in un luogo ibrido tra rave, rito collettivo e narrazione. Daniele Turconi debutta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
