I corpi della regina Elisabetta in pasto ai sudditi | la figura di una donna autoritaria e moderna al Teatro Elfo Puccini di Milano

La mostra al Teatro Elfo Puccini di Milano offre un’analisi della figura di Elisabetta II, una leader autoritaria e moderna. Attraverso esposizioni e testimonianze, si ripercorre la sua influenza e il ruolo di una donna che ha segnato la storia del Regno Unito, rimanendo un’icona di stabilità e determinazione. Un’occasione per riflettere sulla sua eredità e sul suo impatto nel panorama contemporaneo.

"Senza figli, non sposata ma tutti i figli d'Inghilterra la ricorderanno come l'unica donna non sposata che ha governato nel Regno Unito e lo ha fatto con successo per 44 anni e fu lei stessa la sua tutela". Con queste poche frasi si chiude lo spettacolo teatrale "I corpi di Elizabeth" (in originale Swive Elizabeth), in scena al Teatro Elfo Puccini fino al 15 febbraio con la regia Cristina Crippa e Elio De Capitani con Elena Russo Arman, Maria Caggianelli Villani, Enzo Curcurù e Cristian Giammarini. Un gradito ritorno dopo il successo nella stagione 202324. La narrazione mostra non solo i diversi "corpi" della regina, ma anche le sfaccettatura di una personalità che si è piegata, consapevolmente, ai sudditi e al suo regno, dandosi quasi in pasto per un disegno politico alto.

