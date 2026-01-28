I commercianti della zona sperano di riuscire a costituirsi in un’associazione. È un passo importante per poter dialogare con la pubblica amministrazione e far valere le loro esigenze. La speranza è che questa volta il progetto vada in porto, dando loro una voce unita e più forte.

Possibile che questa sia la volta buona per i commercianti della città (intesa come tutto il territorio e non solo il capoluogo) per riuscire a costituirsi in associazione e darsi una vesta tale da diventare interlocutori per la pubblica amministrazione. Nel periodo natalizio, i commercianti si erano ritrovati per mettere a punto una iniziativa promossa congiuntamente che, alla fine, si è realizzata e che, nelle intenzioni di chi ne aveva fatto parte, poteva essere il preludio di una sinergia e una voglia di collaborazione e di unità di intenti che poteva avere vita più lunga. E così è stato. Nei giorni scorsi, ci sono state delle riunioni che pare vadano nella direzione di creare una associazione (o si vedrà quale altra forma decideranno di adottare) che parli un’unica voce e che si rapporti con l’amministrazione sia per organizzare insieme iniziative di tipo ludico e di intrattenimento, sia per far presenti problematiche del settore e cercare insieme possibili soluzioni o aiuti da parte dell’ente pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I commercianti verso un’associazione

La sindaca Daniela Angelini ha convocato un tavolo di confronto con residenti e commercianti di Riccione Paese, puntando a una riqualificazione approfondita del quartiere.

