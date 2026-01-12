Riccione Paese verso la riqualificazione la sindaca Angelini convoca il tavolo con residenti e commercianti
La sindaca Daniela Angelini ha convocato un tavolo di confronto con residenti e commercianti di Riccione Paese, puntando a una riqualificazione approfondita del quartiere. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel percorso di miglioramento urbano, promuovendo interventi sostenibili e condivisi. Un momento di dialogo volto a definire strategie concrete per valorizzare e rinnovare il quartiere, mantenendo un approccio sobrio e partecipato.
La riqualificazione profonda del quartiere Paese assume un ruolo centrale nell’azione amministrativa della sindaca Daniela Angelini. Con ferma determinazione, la prima cittadina ha definito il percorso che porterà al rilancio urbanistico, identitario, estetico e funzionale di questa parte storica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
