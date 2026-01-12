Riccione Paese verso la riqualificazione la sindaca Angelini convoca il tavolo con residenti e commercianti

La sindaca Daniela Angelini ha convocato un tavolo di confronto con residenti e commercianti di Riccione Paese, puntando a una riqualificazione approfondita del quartiere. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel percorso di miglioramento urbano, promuovendo interventi sostenibili e condivisi. Un momento di dialogo volto a definire strategie concrete per valorizzare e rinnovare il quartiere, mantenendo un approccio sobrio e partecipato.

