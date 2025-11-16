Affitti ai commercianti meno tasse in manovra | verso cedolare secca al 21 per cento

Spunta in Manovra la proposta di una cedolare secca al 21% sugli affitti di negozi e botteghe. L?agevolazione, al momento, è prevista per il solo 2026, in attesa che si arrivi a una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

