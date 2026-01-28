I Ceo di Apple e OpenAI contro l’Ice | Sta andando troppo oltre

I CEO di Apple e OpenAI attaccano l’Ice. In una dichiarazione congiunta, criticano le operazioni contro l’immigrazione portate avanti dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti. I grandi capi delle aziende di tecnologia accusano l’agenzia di andare troppo oltre, senza mezze misure.

I giganti della Silicon Valley criticano l’ Ice. I Ceo delle grandi aziende hi-tech americane, da Apple a OpenAI fino ad Anthropic, hanno contestato le operazioni anti-immigrazione messe in atto dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcements nella città di Minneapolis e in altre zone del Paese. Con personali comunicazioni ai dipendenti, Sam Altman, Tim Cook e Dario Amodei hanno unito le loro voci a quelle di 60 amministratori delegati del Minnesota, che solamente poche ore prima avevano firmato una lettera aperta chiedendo una de-escalation dopo settimane di tensioni. La presa di posizione arriva dopo un lungo silenzio da parte dei leader delle aziende tech, da tempo schieratesi a sostegno dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it

