Apple si avvicina al settore dell'intelligenza artificiale con lo sviluppo di un nuovo dispositivo indossabile, una spilla destinata a competere nel campo emergente. Dopo anni di tentativi e sfide, il colosso di Cupertino si prepara a entrare in un mercato ancora in evoluzione, puntando a integrare l’AI in modo discreto e funzionale nei dispositivi indossabili. Un passo che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella tecnologia wearable.

Il gigante di Cupertino si prepara a scendere in campo in un settore che finora ha visto solo fallimenti: quello dei dispositivi indossabili basati sull’intelligenza artificiale. Stando alle indiscrezioni diffuse da The Information, Apple starebbe ultimando un gadget da indossare sui vestiti, concepito come risposta strategica alle ambizioni di OpenAI, che sta pianificando il proprio ingresso nel mercato dell’hardware. L’oggetto si presenterebbe come un piccolo cerchio metallico, sottile e piatto, realizzato in alluminio e vetro. Con una forma che richiama quella di un AirTag, il dispositivo sarebbe così leggero da non intralciare i movimenti quotidiani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Anche Apple si lancia sull’Intelligenza Artificiale e sta sviluppando una spilla per sfidare OpenAI

