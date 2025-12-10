Golden Globe 2026 | l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood e può vincere contro KPop Demon Hunters
Le nomination ai Golden Globe 2026 portano una novità: l’anime Demon Slayer si confronta con i grandi nomi di Hollywood, sfidando anche il fenomeno KPop Demon Hunters. Con l’espansione delle categorie, questa edizione promette di essere ricca di sorprese e sfide, evidenziando l’importanza crescente dell’animazione nel panorama internazionale.
Le nomination ai Golden Globe 2026 sono finalmente arrivate, e quest’anno l’espansione delle categorie significa più competizione che mai, specialmente nel campo dell’animazione. Mentre gli studi si battono per la visibilità in un panorama sempre più affollato, un titolo ha conquistato uno slancio che sembra quasi inarrestabile: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle. Il tanto atteso film conclusivo è già diventato l’evento anime imperdibile del 2025, posizionandosi come serio contendente per la statuetta più ambita dell’animazione mondiale. La categoria Miglior Film d’Animazione si prepara a essere una delle battaglie più feroci della serata. 🔗 Leggi su Screenworld.it
C'è ancora una cosa che mi piacerebbe dire a proposito delle nomination dei Golden Globe, e riguarda la presenza di ben tre serie di Apple tv nella categoria dedicata alla "miglior serie tv - dramma": Pluribus, che è ancora in corso; Severance e Slow Horses. - facebook.com Vai su Facebook
Congratulazioni a tutte e 15 le nostre nomination ai Golden Globe. Tutto questo e molto altro è disponibile su #DisneyPlus. (4/4) Vai su X
Golden Globe 2026: Le Nomination Cinema, ecco tutti i candidati - I Premi assegnati dall'Associazione della Stampa Estera di Hollywood, insieme ad altri giornalisti e crit ... Riporta comingsoon.it
