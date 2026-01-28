Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21, va in onda

Il sapore del successo su Sky Cinema Uno e NOW Bradley Cooper cerca il riscatto, dramma stellato. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il sapore del successo, intenso dramma gastronomico con Bradley Cooper nei panni di Adam Jones, chef geniale e autodistruttivo che ha bruciato carriera e reputazione a Parigi tra droga e alcol. Dopo tre anni di espiazione passati a sgusciare un milione di ostriche in Louisiana, decide di rimettersi in gioco a Londra con un nuovo ristorante e un solo obiettivo: riconquistare le stelle Michelin. Tra cucine infuocate, tensioni emotive e voglia di riscatto, il film racconta il prezzo del talento e la difficoltà di ricominciare. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Sapore del successo, Mercoledi 28 Gennaio 2026

Approfondimenti su Sky Cinema

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per mercoledì 14 gennaio 2026.

Ecco la tua introduzione: La guida TV di Sky Cinema e NOW per il 7 gennaio 2026 presenta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sky Cinema

Argomenti discussi: Guida tv 25 gennaio 2026, i programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky; Guida tv, i programmi da non perdere oggi venerdì 23 gennaio 2026; Guida tv 26 gennaio 2026: i programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida TV, i programmi da non perdere oggi martedì 20 gennaio 2026.

I programmi TV di oggi 20 gennaio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 20 gennaio 2026: Prima di noi su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5, Collateral su Sky Cinema 1 ... lopinionista.it

Guida TV 25 gennaio 2026, i programmi da non perdere oggi in chiaro e su SkyGuida tv di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai 1 andrà in onda un nuovo episodio di Prima di noi. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? – Il torneo, su Canale Dieci appuntamento con Lui era Trinità. N ... msn.com

E’ il Giorno della Memoria. Su Sky Cinema Stories stanno passando Schindler’s List. Solo la segnalazione di una storia che ho letto di recente. Di una telefonata di Steven Spielberg a Penny Marshall. Penny Marshall è la regista di A League of Their Own, da - facebook.com facebook

Oscar 2026, disponibili su Sky Cinema, NOW e PrimaFila i migliori film candidati x.com