Guida TV Sky Cinema e NOW | This Time Next Year | Cosa fai a Capodanno? Mercoledi 7 Gennaio 2026

Sky Cinema Uno e NOW presentano This Time Next Year – amore e destino seguendo Minnie e Quinn tra incontri mancati, vita privata in crisi e un legame romantico che cresce nel tempo.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) c'è This Time Next Year: Cosa fai a Capodanno?, una storia romantica che segue Minnie e Quinn, nati lo stesso giorno di Capodanno e destinati a incrociarsi di nuovo trent'anni dopo, quando lei sta lottando per salvare la propria pasticceria e la propria casa mentre lui appare come l'uomo che ha tutto, creando un legame fatto di intesa, esitazioni e occasioni mancate che restituiscono il gusto dolceamaro del destino e di un amore che prova a farsi strada nonostante la paura di lasciarsi andare. 🔗 Leggi su Digital-news.it

