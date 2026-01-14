Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per mercoledì 14 gennaio 2026. In prima serata su Sky Cinema Uno, viene trasmesso

Sky Cinema Uno – Acid arriva in prima serata con Guillaume Canet in un eco-thriller dove il caldo estremo diventa incubo climatico e la fuga di una famiglia si trasforma in lotta primordiale per sopravvivere. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Acid, eco-thriller diretto da Just Philippot e presentato a Cannes, con Guillaume Canet nei panni di un padre che tenta di proteggere la propria famiglia durante un'ondata di caldo estremo che si trasforma in un incubo climatico. Quando dal cielo iniziano a cadere piogge acide capaci di corrodere ogni cosa, la fuga diventa una lotta primordiale per la sopravvivenza, tra paesaggi devastati, tensione costante e una riflessione angosciante su un futuro sempre più fragile. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Acid, Mercoledi 14 Gennaio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: This Time Next Year: Cosa fai a Capodanno?, Mercoledi 7 Gennaio 2026

Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Come Fratelli, Sabato 3 Gennaio 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Guida tv 10 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 9 gennaio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 12 gennaio 2026, programmi da non perdere in chiaro e su Sky; Guida tv 5 gennaio 2026, cosa c'è stasera in televisione: programmi di oggi in chiaro e su Sky.

Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e film - Guida ai programmi TV del 8 gennaio 2026: "Don Matteo" su Rai 1, "Forbidden Fruit" su Canale 5, "Emma" su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it