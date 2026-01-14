Guida TV Sky Cinema e NOW | Acid Mercoledi 14 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per mercoledì 14 gennaio 2026. In prima serata su Sky Cinema Uno, viene trasmesso
Sky Cinema Uno – Acid arriva in prima serata con Guillaume Canet in un eco-thriller dove il caldo estremo diventa incubo climatico e la fuga di una famiglia si trasforma in lotta primordiale per sopravvivere. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Acid, eco-thriller diretto da Just Philippot e presentato a Cannes, con Guillaume Canet nei panni di un padre che tenta di proteggere la propria famiglia durante un'ondata di caldo estremo che si trasforma in un incubo climatico. Quando dal cielo iniziano a cadere piogge acide capaci di corrodere ogni cosa, la fuga diventa una lotta primordiale per la sopravvivenza, tra paesaggi devastati, tensione costante e una riflessione angosciante su un futuro sempre più fragile. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: This Time Next Year: Cosa fai a Capodanno?, Mercoledi 7 Gennaio 2026
Leggi anche: Guida TV Sky Cinema e NOW: Come Fratelli, Sabato 3 Gennaio 2026
Guida tv 10 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 9 gennaio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 12 gennaio 2026, programmi da non perdere in chiaro e su Sky; Guida tv 5 gennaio 2026, cosa c'è stasera in televisione: programmi di oggi in chiaro e su Sky.
Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e film - Guida ai programmi TV del 8 gennaio 2026: "Don Matteo" su Rai 1, "Forbidden Fruit" su Canale 5, "Emma" su Sky Cinema Romance ... lopinionista.it
Guida TV Sky NOW 4-10 Gennaio 2026: Gomorra Le Origini, BarLume, Vi presento Brad Pitt - 10 GENNAIO 2026 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? digital-news.it
Guida TV, giovedì 8 gennaio 2026: i programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky - Per chi ha in programma questa sera (giovedì 8 gennaio 2026) di rimanere a casa, ecco la guida tv con la programmazione dei canali tv nazionali sul digitale terrestre e su Sky. msn.com
HBO Max è arrivato in Italia. Ecco una piccola guida sui costi, i contenuti già disponibili e le novità in arrivo come Portobello, Heated Rivalry e molto altro. Vi siete già iscritti #hbomax #serietv #cinema #news #mv - facebook.com facebook
Guida TV Sky Cinema e NOW: I Delitti Del Barlume - Il Matrimonio Di Pasquali, Lunedi 12 Gennaio 2026 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.