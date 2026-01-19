Guasto alla rete idrica in provincia il sindaco chiude le scuole | gli alunni ritornano a casa
A causa di un guasto alla rete idrica in provincia, il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza degli studenti. La comunicazione è stata immediata e sono stati attivati gli scuolabus per il rientro a casa degli alunni. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un guasto improvviso e la decisione immediata di chiudere tutti i plessi scolastici con conseguente comunicazione di attivazione degli scuolabus per riportare gli alunni a casa. E’ quanto accaduto poco fa ad Apice dove si è registrato un guasto alla rete adduttrice che ha comportato l’interruzione idrica con tanto di sospensione dell’adduzione alle scuole. La decisione è stata presa dal Comune che l’ha resa nota attraverso i propri canali social, in attesa dell’ordinanza che è stata annunciata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Mirabella Eclano, scuole chiuse a Passo per guasto alla rete idrica
Fuorigrotta, guasto rete idrica: scuole chiuse e disagi per i residenti
A Fuorigrotta, quartiere di Napoli, si è verificato un guasto alla rete idrica che ha causato l'interruzione del servizio. La situazione ha portato alla chiusura delle scuole e a disagi per i residenti. L'intervento di riparazione è in corso, e si attendono aggiornamenti sulla normalizzazione del servizio.
Emergenza idrica: guasto improvviso, rubinetti a secco in diverse zone di Lecce - I tecnici di Aqp sono dovuti intervenire d’urgenza in via De Jacobis per far fronte alla rottura improvvisa di un tronco idrico. lecceprima.it
Summonte, malato di SLA senz’acqua da due giorni per un guasto alla rete idrica. La denuncia del giornalista Enzo Costanza segnalata a Borrelli (Avs): “Intervenire subito, anche con la Protezione Civile, per garantire diritti essenziali” Gennaro De Fazio è un - facebook.com facebook
Al lavoro su guasto alla rete idrica in viale Arcadia a #Pistoia ow.ly/RGjC50XXZCp #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.