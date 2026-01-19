A causa di un guasto alla rete idrica in provincia, il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza degli studenti. La comunicazione è stata immediata e sono stati attivati gli scuolabus per il rientro a casa degli alunni. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno forniti appena disponibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un guasto improvviso e la decisione immediata di chiudere tutti i plessi scolastici con conseguente comunicazione di attivazione degli scuolabus per riportare gli alunni a casa. E’ quanto accaduto poco fa ad Apice dove si è registrato un guasto alla rete adduttrice che ha comportato l’interruzione idrica con tanto di sospensione dell’adduzione alle scuole. La decisione è stata presa dal Comune che l’ha resa nota attraverso i propri canali social, in attesa dell’ordinanza che è stata annunciata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guasto alla rete idrica in provincia, il sindaco chiude le scuole: gli alunni ritornano a casa

