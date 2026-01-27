Grottaminarda sequestro di un edificio in via Condotto | indagini su sicurezza e irregolarità edilizie

In un edificio di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stato disposto il sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine sulla sicurezza e le irregolarità edilizie. L’intervento è stato coordinato dalla Procura di Benevento, che sta approfondendo le condizioni dell’immobile e eventuali violazioni edilizie. La situazione è sotto controllo e fa parte di un’attività investigativa in corso.

A Grottaminarda, in provincia di Avellino, un edificio affacciato su via Condotto è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento.Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

