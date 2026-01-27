Grottaminarda sequestro di un edificio in via Condotto | indagini su sicurezza e irregolarità edilizie

In un edificio di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stato disposto il sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine sulla sicurezza e le irregolarità edilizie. L’intervento è stato coordinato dalla Procura di Benevento, che sta approfondendo le condizioni dell’immobile e eventuali violazioni edilizie. La situazione è sotto controllo e fa parte di un’attività investigativa in corso.

A Grottaminarda, in provincia di Avellino, un edificio affacciato su via Condotto è stato sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento.Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Grottaminarda Avellino Sequestro preventivo per il Piper di Roma: irregolarità nella sicurezza e modifiche strutturali non autorizzate Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di irregolarità relative alla sicurezza e a modifiche strutturali non autorizzate. "Irregolarità e problemi di sicurezza": terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni Il Dragon club di via Principe di Belmonte è stato nuovamente sequestrato dalla polizia municipale, segnando il terzo intervento in meno di due anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Grottaminarda Avellino Argomenti discussi: Grottaminarda, cocaina nascosta nel riso: disposto il giudizio immediato; Grottaminarda: sequestrato l’ex cinema, denunciati i proprietari; Regione - Incontro con il vicepresidente Casillo e gli assessori Cuomo e Morniroli sulla criticità della Lioni -Grottaminarda; Avellino, cantiere sotto sequestro: l’inchiesta ai raggi X della Procura. Grottaminarda, edificio pericolante sequestrato dai Carabinieri ForestaliÈ stato sottoposto a sequestro preventivo un edificio situato in via Condotto, nel centro abitato di Grottaminarda, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di ... irpinianews.it Grottaminarda, crollo e pericolo per la pubblica incolumità: sequestrato un edificioIl provvedimento d’urgenza della Procura, convalidato dal Gip, è stato adottato per evitare il pericolo che il perpetuarsi della situazione possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ... orticalab.it Grottaminarda, sequestro penale del cantiere dell'ex cinema Diana: i Carabinieri forestali mettono i sigilli all'edificio Erano in corso i lavori del Comune per mettere in sicurezza la struttura che era stata interessata da un crollo avvenuto alcuni giorni fa. Doma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.