Trump ai giornalisti | Lo sapete qual è la difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani
In un'intervista recente, Donald Trump ha commentato la difesa della Groenlandia, affermando che essa si basa principalmente su due slitte trainate da cani. Questa dichiarazione ha suscitato molte reazioni e interpretazioni, portando l’attenzione sulla percezione internazionale dell’isola e sulla sua strategia di difesa. Di seguito, analizziamo le dichiarazioni e il contesto in cui sono state pronunciate.
“La Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani, lo sapevate? Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani. Nel frattempo ci sono navi da guerra e sottomarini russi e cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada. E se questo avrà ripercussioni sulla Nato, allora avrà ripercussioni sulla Nato. Ma, sapete, loro hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro. Ve lo dico chiaramente”. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One. “In un modo o nell’altro, avremo la Groenlandia “, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Trump ai giornalisti: “Abbiamo bisogno della Groenlandia. Cuba? Sta per cadere” – Video
Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta minacce»
Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?.
Trump minaccia due giornalisti per domande scomode - Poche ore prima della sua visita di Stato in Gran Bretagna, Donald Trump si è reso protagonista di un duro confronto con due giornalisti. blitzquotidiano.it
Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale
#Trump ha dichiarato che #Teheran ha chiesto di "negoziare" dopo le sue minacce di un'azione militare, mentre l' #Iran è alle prese con massicce proteste antigovernative. Cosa ha detto il presidente Usa ai giornalisti a bordo dell'Air Force One - facebook.com facebook
Quando ti arriva una telefonata dalla Colombia (Trump mostra ai giornalisti del New York Times che sta arrivando la chiamata di Petro. Ha invitato i giornalsiti a restare, chiedendo però di non scrivere nulla sui contenuti della telefonata). x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.