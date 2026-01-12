Trump ai giornalisti | Lo sapete qual è la difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani

Da ilfattoquotidiano.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista recente, Donald Trump ha commentato la difesa della Groenlandia, affermando che essa si basa principalmente su due slitte trainate da cani. Questa dichiarazione ha suscitato molte reazioni e interpretazioni, portando l’attenzione sulla percezione internazionale dell’isola e sulla sua strategia di difesa. Di seguito, analizziamo le dichiarazioni e il contesto in cui sono state pronunciate.

“La Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani, lo sapevate? Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani. Nel frattempo ci sono navi da guerra e sottomarini russi e cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada. E se questo avrà ripercussioni sulla Nato, allora avrà ripercussioni sulla Nato. Ma, sapete, loro hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro. Ve lo dico chiaramente”. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One. “In un modo o nell’altro, avremo la Groenlandia “, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump ai giornalisti lo sapete qual 232 la difesa della groenlandia due slitte trainate dai cani

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ai giornalisti: “Lo sapete qual è la difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani”

Leggi anche: Trump ai giornalisti: “Abbiamo bisogno della Groenlandia. Cuba? Sta per cadere” – Video

Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta minacce»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?.

Trump minaccia due giornalisti per domande scomode - Poche ore prima della sua visita di Stato in Gran Bretagna, Donald Trump si è reso protagonista di un duro confronto con due giornalisti. blitzquotidiano.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale

Video Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.