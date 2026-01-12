In un'intervista recente, Donald Trump ha commentato la difesa della Groenlandia, affermando che essa si basa principalmente su due slitte trainate da cani. Questa dichiarazione ha suscitato molte reazioni e interpretazioni, portando l’attenzione sulla percezione internazionale dell’isola e sulla sua strategia di difesa. Di seguito, analizziamo le dichiarazioni e il contesto in cui sono state pronunciate.

“La Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani, lo sapevate? Sapete qual è la loro difesa? Due slitte trainate da cani. Nel frattempo ci sono navi da guerra e sottomarini russi e cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada. E se questo avrà ripercussioni sulla Nato, allora avrà ripercussioni sulla Nato. Ma, sapete, loro hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro. Ve lo dico chiaramente”. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One. “In un modo o nell’altro, avremo la Groenlandia “, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ai giornalisti: “Lo sapete qual è la difesa della Groenlandia? Due slitte trainate dai cani”

Leggi anche: Trump ai giornalisti: “Abbiamo bisogno della Groenlandia. Cuba? Sta per cadere” – Video

Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta minacce»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?.

Trump minaccia due giornalisti per domande scomode - Poche ore prima della sua visita di Stato in Gran Bretagna, Donald Trump si è reso protagonista di un duro confronto con due giornalisti. blitzquotidiano.it

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale

#Trump ha dichiarato che #Teheran ha chiesto di "negoziare" dopo le sue minacce di un'azione militare, mentre l' #Iran è alle prese con massicce proteste antigovernative. Cosa ha detto il presidente Usa ai giornalisti a bordo dell'Air Force One - facebook.com facebook

Quando ti arriva una telefonata dalla Colombia (Trump mostra ai giornalisti del New York Times che sta arrivando la chiamata di Petro. Ha invitato i giornalsiti a restare, chiedendo però di non scrivere nulla sui contenuti della telefonata). x.com