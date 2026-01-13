Donald Trump provoca la Groenlandia | La loro difesa? Due slitte trainate dai cani VIDEO

Donald Trump ha recentemente commentato la Groenlandia, affermando che gli Stati Uniti mirano a ottenere il controllo del territorio, definendolo una questione strategica importante. Durante un volo sull’Air Force One, il presidente ha anche scherzato sulla difesa groenlandese, descrivendola in modo ironico. Le sue dichiarazioni suscitano attenzione sulla rilevanza geopolitica dell’area artica e sulle possibili implicazioni future.

Donald Trump torna a parlare della Groenlandia con toni provocatori e decisi. Durante un volo sull'Air Force One, il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti otterranno il controllo di questo vasto territorio artico "in un modo o nell'altro", sottolineando come sia una questione strategica urgente. Secondo Trump, se Washington non agirà rapidamente, saranno Russia o Cina a muoversi per primi. "La Groenlandia dovrebbe accettare un accordo con noi, perché l'alternativa sarebbe finire sotto l'influenza di Mosca o Pechino", ha affermato il presidente, dipingendo uno scenario geopolitico sempre più competitivo nell'Artico.

