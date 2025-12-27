Si è spento improvvisamente nella giornata della vigilia di Natale don Selio Bonotto, storico parroco di Selvena ed ex cerimoniere vescovile delle diocesi di Pitigliano e Sovana. Aveva 86 anni. La notizia della sua morte ha destato profonda commozione sull’ Amiata dove il sacerdote era molto conosciuto e stimato. Ordinato sacerdote il 18 luglio 1965 a Montefiascone, in provincia di Viterbo, don Selio ha svolto gran parte del suo ministero nella diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello. Per molti anni è stato parroco della parrocchia di San Nicola da Tolentino a Selvena, unico incarico parrocchiale che ha ricoperto, diventando un punto di riferimento spirituale e umano per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una comunità in lutto. Si è spento don Selio. Una vita dedicata ai fedeli

