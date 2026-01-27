Questo testo informa sulla scomparsa di Giorgio De Wolf, figura politica di rilievo a Varese e Saronno. Si tratta di un ricordo di un protagonista attivo nel panorama locale, che ha lasciato un’impronta significativa nel suo impegno pubblico. La notizia evidenzia la fine di un’epoca nella politica varesina, sottolineando il valore della sua attività nel contesto territoriale.

Varese, 27 gennaio 2026 – La politica varesina perde un protagonista, sulla breccia fino a una decina di anni fa. È morto nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, Giorgio De Wolf. Architetto e urbanista, da tempo era malato. I suoi funerali verranno celebrati giovedì 29 gennaio nella parrocchiale di Casciago, dalle 11. Oltre a esercitare la professione, conquistandosi stima e apprezzamento da parte di chi lo ha conosciuto nel mondo del lavoro, De Wolf è stato anche a lungo impegnato in politica. Iscritto a Forza Italia, era uno dei rappresentanti della cosiddetta ala liberal nel movimento azzurro, pur essendo noto per doti di mediazione e comprensione delle ragioni altrui nel composito mondo degli allora berlusconiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si è spento Giorgio De Wolf: fu vicesindaco a Varese e assessore a Saronno

