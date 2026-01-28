Governo prova a chiudere il caso Ice Piantedosi andrà alla Camera

Il governo ha deciso di mettere fine alla polemica sugli agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Piantedosi si prepara a portare la questione in Parlamento, mentre il ministro prova a rassicurare sull’efficacia delle misure di sicurezza messe in campo. La tensione tra politica e sicurezza resta alta, e ora si aspetta una risposta ufficiale da parte delle istituzioni.

ROMA – Il governo tenta di chiudere la polemica sulla presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina per garantire la sicurezza della delegazione americana, a partire dal vice presidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. Le opposizioni hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà alla Camera il prossimo 4 febbraio. Il titolare del Viminale ha incontrato l’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta. E’ stato confermato, riferisce il Viminale, che per le Olimpiadi di Milano-Cortina le autorità americane tra le varie agenzie coinvolgeranno anche l’Home Security Investigation, organismo investigativo di ICE – dunque non il braccio operativo dell’agenzia – e che i loro analisti lavoreranno esclusivamente nelle loro sedi diplomatiche e non sul territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il governo italiano sta affrontando la questione relativa alla presenza di agenti ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, al fine di garantire la sicurezza dei rappresentanti americani.

Il governo italiano ha espresso una posizione distaccata riguardo alle recenti controversie legate a Milano-Cortina.

