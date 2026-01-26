Governo prende distanze su Ice E prova a chiudere ‘caso’ Milano-Cortina

Il governo italiano ha espresso una posizione distaccata riguardo alle recenti controversie legate a Milano-Cortina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato l'importanza di distinguere tra azioni legittime e presunti abusi nelle operazioni di polizia, evidenziando la necessità di rispetto delle procedure e dei diritti umani. La vicenda rimane sotto attenzione, con l'obiettivo di chiarire i limiti e le responsabilità delle forze dell'ordine.

Roma, 26 gen. (askanews) – Prendere le distanze da certi metodi, anzi da certi “abusi” perché “tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenza”, come dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Evitando però di aprire pubblicamente un fronte sul concetto di sicurezza by Donald Trump. Palazzo Chigi, dopo giorni di polemiche, prova a chiudere il caso sulla possibile presenza in Italia per i giochi di Milano-Cortina dei famigerati agenti dell’Immigration and costums enforcement, responsabili tra l’altro dell’uccisione di due attivisti a Minneapolis. “Un caso mai esistito”, è la linea che viene stabilita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.

Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al Governo chiarimenti sulla presenza, durante le Olimpiadi Milano-Cortina, di eventuali agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) al seguito della delegazione statunitense.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Detenuti 41 bis in Sardegna, ora anche Forza Italia è contro il piano del governo Meloni; Leone XIV prende le distanze da Bergoglio su ordine e sicurezza: Sono doni; Tajani prende le distanze da Salvini per la foto con il neonazista Robinson, l'alleato replica: Vedo chi voglio; Centrodestra tra divisioni e incontri. Salvini: Chi lascia la Lega resta nel nulla.

Governo prende distanze su Ice. E prova a chiudere ‘caso’ Milano-CortinaRoma, 26 gen. (askanews) – Prendere le distanze da certi metodi, anzi da certi abusi perché tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenza, come dice il ministro degli Ester ... askanews.it

Leone XIV prende le distanze da Bergoglio su ordine e sicurezza: «Sono doni»Papa Leone XIV difende ordine e sicurezza durante l'udienza con la polizia vaticana. Una posizione che marca una distanza netta da Bergoglio ... panorama.it

Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com

Milano-Cortina 2026, il caso ICE Anche Attilio Fontana parla della possibile presenza dell’ICE alle Olimpiadi, ma il quadro resta poco chiaro. “L’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio”, avrebbe detto il presidente della Regione, ma arriva subito la sm - facebook.com facebook