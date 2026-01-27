Governo prova a chiudere caso ICE Piantedosi andrà alla Camera

Il governo italiano sta affrontando la questione relativa alla presenza di agenti ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, al fine di garantire la sicurezza dei rappresentanti americani. La discussione riguarda le implicazioni di questa presenza e la possibile chiusura del caso con l'intervento del ministro Piantedosi in Parlamento.

Roma, 27 gen. (askanews) – Il governo tenta di chiudere la polemica sulla presenza – confermata – di agenti ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina per garantire la sicurezza della delegazione americana, a partire dal vice presidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. Le opposizioni hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà alla Camera il prossimo 4 febbraio alle 17. Il titolare del Viminale, oggi, ha incontrato l’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta. E’ stato confermato, riferisce il Viminale, che per le Olimpiadi di Milano-Cortina le autorità americane tra le varie agenzie coinvolgeranno anche l’Home Security Investigation, organismo investigativo di ICE – dunque non il braccio operativo dell’agenzia – e che i loro analisti lavoreranno esclusivamente all’interno delle loro sedi diplomatiche e non sul territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il governo italiano ha espresso una posizione distaccata riguardo alle recenti controversie legate a Milano-Cortina.

Il ministro dell'Interno Piantedosi illustrerà alla Camera, mercoledì 4 febbraio, la presenza di agenti dell'Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, offrendo un aggiornamento sulla loro attività e ruolo in occasione dell'evento sportivo internazionale.

