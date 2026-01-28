Gloria azzurra totale gioia a metà | Sinner domina Shelton Musetti costretto al ritiro Il tributo di Nole

Sinner ha dominato Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, ma la gioia per gli sportivi italiani resta amara. Mentre l’altoatesino ha messo in mostra una solidità da campione, Lorenzo Musetti ha dovuto arrendersi al ritiro, interrompendo sul più bello il suo sogno di affrontare un derby storico.

Un J annik Sinner monumentale travolge Ben Shelton e vola in semifinale agli Australian Open. Eppure, quella di oggi per noi tifosi azzurri è una gloria vissuta a metà. Perché mentre l'altoatesino conferma una solidità da numero uno, domando il servizio dello statunitense in tre set chirurgici, Lorenzo Musetti vede infrangersi il sogno (meritatissimo) di un derby storico sul più bello. Avanti di due set contro un Novak Djokovic in netta difficoltà, il carrarino è stato tradito dal fisico: un infortunio all'adduttore lo ha costretto alla resa, regalando al serbo un pass per le semifinali che pareva ormai perduto.

