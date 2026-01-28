Australian open | Musetti domina due set con Djokovic poi infortunio e ritiro Nole in semifinale

Nel match degli Australian Open, Musetti aveva iniziato bene, vincendo i primi due set contro Djokovic. Poi, però, ha avuto un infortunio e ha deciso di ritirarsi, lasciando il campo a Nole che si prende la semifinale. Musetti si è sentito limitato e ha preferito fermarsi prima di peggiorare la situazione.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Bloccato da un infortunio. Lorenzo Musetti si vede sbarrare la strada della semifinale da un acuto dolore agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, 6-4 e 6-3, contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

