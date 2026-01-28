Oggi l’Australian Open perde Musetti. Il tennista italiano si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, lasciando il campo prima del previsto. I tifosi erano in attesa di vederlo giocare, ma ora dovranno aspettare un’altra occasione. Tra poco scendono in campo Sinner e Shelton, pronti a regalare emozioni ai fan del torneo.

Un match iniziato in maniera brillante, tanto da dimostrare come fosse possibile che Lorenzo Musetti in così pochi mesi fosse riuscito a scalare ben cinque posizioni del ranking mondiale, che si è concluso con un ritiro amaro, osteggiato, ma a cui l’azzurro ha dovuto arrendersi. Il match contro la leggenda Novak Djokovic resterà una grande incognita. Il ritiro di Musetti è giunto all’inizio del terzo set. I primi due, giocati in maniera impeccabile, si erano conclusi con il punteggio di 6-4 6-3 a favore del Carrarino. Due vittorie contro un ex numero uno del tennis che ha saputo fare la storia e che sembravano spianare la strada per la semifinale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Musetti costretto al ritiro per un infortunio: tra poco Sinner e Shelton in campo

Tra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile.

Nel primo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in poco più di un’ora, avanzando al secondo turno.

