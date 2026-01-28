Gli effetti del disgelo in Minnesota | Walz arresta i sovversivi

Il governatore del Minnesota, Walz, ha deciso di arrestare i sostenitori dei gruppi sovversivi che stanno protestando contro le autorità federali. La polizia statale ha già iniziato a fermare alcuni manifestanti, mentre Donald Trump commenta la morte di Pretti come “molto triste”. La situazione in Minnesota si fa sempre più tesa, con le forze dell’ordine che cercano di mantenere l’ordine.

Donald Trump definisce «molto triste» la morte di Pretti, mentre la polizia statale inizia a fermare i manifestanti anti federali. La situazione inizia a sbloccarsi in Minnesota. Ieri, Donald Trump ha definito «molto interessanti» le conversazioni da lui avute con il governatore dello Stato, Tim Walz, e con il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey. «Sono state ottime telefonate, vediamo come verranno riportate. Ma sono state telefonate molto gentili, molto rispettose», ha dichiarato il presidente, per poi aggiungere: «In realtà, sono state entrambe conversazioni fantastiche». «Ciò di cui abbiamo bisogno sono i loro criminali. 🔗 Leggi su Laverita.info

