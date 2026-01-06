Minnesota Walz si ritira travolto dallo scandalo

Il governatore del Minnesota, Walz, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per un terzo mandato, in seguito alle recenti inchieste sulle frodi nei programmi sociali. La decisione arriva dopo che lo scandalo ha attirato l’attenzione pubblica e suscitato interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche. Walz ha scelto di fare un passo indietro, concentrandosi sulle questioni di trasparenza e responsabilità amministrativa.

Il governatore rinuncia al terzo mandato dopo l'esplosione delle inchieste sulle frodi ai programmi sociali. I democratici cercano un nuovo leader in uno Stato chiave, mentre i repubblicani puntano tutto sul caso che ha messo in crisi l'amministrazione. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha annunciato il ritiro dalla corsa per un terzo mandato, travolto da un vasto scandalo legato a frodi nei programmi di assistenza sociale. Una caduta politica significativa per un dirigente che solo nel 2024 era approdato sulla scena nazionale come candidato democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti.

