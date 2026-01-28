Il triathlon si conferma una leva importante per promuovere il nostro paese. Giubilei, rappresentante della Fitri, spiega che governo, istituzioni e federazioni sportive lavorano da tempo per portare eventi di livello internazionale in Italia. La federazione italiana, insieme alla Spagna, organizza alcune delle più grandi gare al mondo, portando sport e turismo in diverse località del paese.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Da tempo governo, istituzioni e federazioni sportive stanno lavorando nel promuovere il nostro bel paese attraverso l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale” Parlando di triathlon “la nostra federazione è, insieme alla Spagna, la più grande organizzatrice di eventi internazionali”. Lo ha detto Riccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di "Triathlon Experience" che si è tenuta oggi presso la sede del Coni di Roma. Si tratta di un progetto strategico diviso in quattro tappe che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giubilei (Fitri): "Triathlon valorizza tante località"

Approfondimenti su Triathlon Valorizza

La Federazione Italiana Triathlon presenta una nuova iniziativa che punta a unire sport e turismo.

Francesco Giubilei e Vannacci si sono scambiati accuse sui loghi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Triathlon Valorizza

Argomenti discussi: Musetti, Melbourne come Parigi e Montecarlo: continua la maledizione infortuni; Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: Io fortunato, avrebbe vinto lui; Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzione.

Giubilei (Fitri): Triathlon valorizza tante localitàRiccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di 'Triathlon Experience' che si è tenuta oggi presso la sede del Coni di Roma ... adnkronos.com

Sport, da Fitri arriva la Triathlon Experience per valorizzazione territoriRoma, 28 gen. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Triathlon presenta Triathlon Experience, un’iniziativa strategica che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al ce ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Riccardo Giubilei. . Federazione Italiana Triathlon: la forza di un sogno #fitri #triathlon #unpassoallavolta #federazioneitalianatriathlon #dream facebook