Francesco Giubilei e Vannacci litigano sui loghi

Francesco Giubilei e Vannacci si sono scambiati accuse sui loghi. Il simbolo di

L'Associazione 'Nazione Futura' lamenta la similarità del simbolo appena depositato dal generale per la sua nuova "creatura", 'Futuro nazionale' Depositato da pochissimo, il simbolo della nuova creatura politica di Roberto Vannacci, "Futuro Nazionale", sta già facendo litigare la destra. Le polemiche - per ora - non provengono dalla Lega (da cui alcuni ipotizzano una futura fuoriuscita da parte del generale), ma da Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura e nome di spicco della galassia conservatrice, che ha lamentato la forte somiglianza tra i due simboli. "A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute facciamo presente che l'associazione Nazione Futura e l'omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato", puntualizza.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Roberto Vannacci

A poche ore dall’annuncio di Roberto Vannacci di voler creare un nuovo partito, scoppia già la polemica sui social.

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roberto Vannacci

Vannacci, Giubilei (Nazione Futura): Fa un favore alla sinistra. Nome e logo simili al nostro, ci tuteleremoLa somiglianza tra il nome e il logo della nostra associazione e rivista Nazione Futura, nata nel 2017 con centinaia di iscritti e centinaia di iniziative svolte a livello nazionale e internazionale, ... affaritaliani.it

Giubilei contro Vannacci: Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremoNessun legame con il marchio del generale. Sorpresi per nome e logo simili, valutiamo come tutelarci, dice il presidente di Nazione Futura ... ilfoglio.it

4 di sera. . "Nella sparatoria di Milano non c’è solo una vittima, colui che ha perso la vita, ma anche il poliziotto è a sua volta una vittima a cui dobbiamo esprimere la nostra solidarietà" Francesco Giubilei a #4disera facebook

Francesco Giubilei zittisce i sinistri: "La sinistra invitava alla Camera Hannoun che ora è in carcere per aver finanziato Hamas. Non è credibile quando critica Salvini per i suoi incontri". x.com