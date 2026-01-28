Francesco Giubilei e Vannacci litigano sui loghi

Francesco Giubilei e Vannacci si sono scambiati accuse sui loghi. Il simbolo di

L'Associazione 'Nazione Futura' lamenta la similarità del simbolo appena depositato dal generale per la sua nuova "creatura", 'Futuro nazionale' Depositato da pochissimo, il simbolo della nuova creatura politica di Roberto Vannacci, "Futuro Nazionale", sta già facendo litigare la destra. Le polemiche - per ora - non provengono dalla Lega (da cui alcuni ipotizzano una futura fuoriuscita da parte del generale), ma da Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura e nome di spicco della galassia conservatrice, che ha lamentato la forte somiglianza tra i due simboli. "A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute facciamo presente che l'associazione Nazione Futura e l'omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato", puntualizza.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

