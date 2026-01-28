Sport da Fitri arriva la Triathlon Experience per valorizzazione territori

La Federazione Italiana Triathlon presenta una nuova iniziativa che punta a unire sport e turismo. Si chiama Triathlon Experience ed è pensata per mettere in risalto le bellezze del territorio italiano, facendo crescere l’interesse verso questa disciplina. L’obiettivo è portare l’Italia al centro del grande triathlon internazionale, sfruttando un progetto innovativo che ha già riscosso successo: si è classificato secondo su 206 proposte per i finanziamenti del Fondo Nazionale del Turismo.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Triathlon presenta Triathlon Experience, un'iniziativa strategica che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale e che, grazie ai suoi contenuti innovativi, si è classificata al secondo posto su 206 progetti presentati per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale del Turismo. Il progetto, ideato dal team Fitri coordinato dal segretario generale Valerio Toniolo, prevede quattro eventi di livello mondiale, distribuiti lungo l'arco dell'anno e sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di promuovere il turismo sportivo sostenibile, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare destinazioni italiane meno battute dai circuiti tradizionali.

