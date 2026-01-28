Giovanni Marchionni morte lenta sullo yacht | ‘Deceduto per grave ipossia da acido solfidrico’

Giovanni Marchionni è morto lentamente sullo yacht, soffocato dall’inalazione di acido solfidrico. La sua morte non è avvenuta all’improvviso, ma per una grave ipossia causata dal gas tossico. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Le cause della morte Giovanni Marchionni. Non un malore improvviso. Non un evento fulmineo. Giovanni Marchionni è morto lentamente, soffocato da una grave ipossia causata dall'inalazione di acido solfidrico, un gas tossico e micidiale. È questa la conclusione a cui è giunto Francesco Serra, consulente tecnico della Procura di Tempio Pausania, nella perizia depositata sull'inchiesta per la morte del giovane skipper di Bacoli, trovato senza vita l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, a Olbia. Gli accertamenti parlano chiaro: Concentrazioni consistenti di metaboliti di acido solfidrico nel sangue e nelle urine.

