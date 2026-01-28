Giovanni Dutto alla direzione dell’Area Libri di RCS MediaGroup

Giovanni Dutto prende ufficialmente il comando dell’Area Libri di RCS MediaGroup. Dopo aver guidato le divisioni commerciale, marketing e operations di HarperCollins Italia dal 2017, ora passa a una posizione di maggiore responsabilità nel gruppo editoriale. Dutto ha trascorso 16 anni in Mondadori, entrando nel 2001, e ora si prepara a portare la sua esperienza in una delle case editrici più importanti del paese.

Giovanni Dutto è il nuovo direttore dell’Area Libri di RCS MediaGroup. Dal 2017 è direttore delle divisioni Commerciale, Marketing e Operations della filiale italiana di HarperCollins, in precedenza lavora per 16 anni in Mondadori, dove entra nel 2001. “L’ingresso di Dutto – scrive l’azienda in una nota – segna l’avvio di un percorso di crescita per l’Area Libri, volto a consolidare l’identità e il peso dei marchi Solferino, Cairo e Fuoriscena“. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

