Casa Editrice Allemandi in aumento ricavi e utili | balzo dell’area libri e crescita del Giornale dell’Arte

È trascorso un anno da quando Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno acquisito i rami industriali della Società Editrice Allemandi, accomunati tutti dalla volontà di rilanciare uno dei più importanti e riconosciuti marchi dell’editoria culturale del nostro Paese, fortemente radicato sul territorio torinese e piemontese. Oltre 5,5 milioni di euro di ricavi, +30% rispetto al piano. I risultati economici approvati dal Consiglio di amministrazione sotto la presidenza di Michele Coppola nella seduta del 4 dicembre sono largamente superiori alle attese: i ricavi previsti per il 2025 si attestano su un valore pari ad oltre 5,5 milioni di euro, con un aumento netto superiore a due milioni di euro, pari a +80% rispetto al budget preacquisizione e +30% rispetto al piano approvato dall’attuale Cda nel dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Editrice Allemandi, in aumento ricavi e utili: balzo dell’area libri e crescita del Giornale dell’Arte

