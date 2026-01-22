Napoli arriva il primo acquisto di gennaio | De Laurentiis compra il nuovo attaccante

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al mercato di gennaio con un nuovo acquisto. Dopo le cessioni di Lucca e Lang, il club ha ufficializzato l’acquisto di un giovane esterno offensivo dall’Hellas Verona, rafforzando così la propria rosa. Questa operazione segna l’inizio delle mosse invernali della squadra, orientate a migliorare la competitività in vista delle prossime partite.

Il Napoli di Antonio Conte inizia a muoversi con decisione sul mercato di gennaio. Dopo le cessioni di Lucca e Lang, il club azzurro chiude il primo acquisto della sessione invernale: Giovane, esterno offensivo dell’Hellas Verona, individuato come il rinforzo ideale per completare il reparto avanzato. L’operazione nasce da una necessità ben precisa. David Neres, uno degli uomini chiave dello scacchiere offensivo di Conte, sarà costretto a restare ai box per quasi due mesi a causa della lesione rimediata nella partita contro il Parma. Un’assenza pesante, che ha spinto la dirigenza partenopea ad accelerare i tempi per garantire all’allenatore un’alternativa pronta e funzionale al suo sistema di gioco.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, ecco il primo addio: Lucca al Nottingham, le cifre del trasferimento. E arriva GiovanePer un attaccante che va, un altro che arriva. Lorenzo Lucca saluta il Napoli dopo appena sei mesi e si trasferisce al Nottingham Forest. In entrata Antonio Conte si prepara ad accogliere il brasilian ... msn.com

Il Napoli si fa riprendere con l'uomo in più dal Copenaghen, il pari complica i playoffLa squadra di Conte si trova in superiorità numerica e in vantaggio con il solito McTominay, ma poi si fanno riprendere nel finale. Si giocheranno l'accesso ai playoff col Chelsea in casa ... msn.com

