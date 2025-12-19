Buon 2026 poi applauso e strette di mano per Mattarella allo scambio degli auguri al Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 Applauso e strette di mano per Mattarella allo scambio degli auguri al Quirinale dopo che alla fine del suo discorso ha augurato ai presenti "Buon 2026". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

