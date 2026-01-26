Frosinone Giorno della Memoria | Testimonianze della Shoah a Palazzo Munari

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Frosinone organizza l’evento “Testimonianze della Shoah” il 27 gennaio alle 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo Munari. L’iniziativa intende ricordare e riflettere sulle vittime dell’Olocausto, attraverso testimonianze e approfondimenti, nel rispetto della memoria storica. Un momento di consapevolezza e di confronto aperto a tutta la comunità.

L'Amministrazione Comunale promuove, in occasione della Giornata della Memoria, l'evento "Giorno della Memoria – Testimonianze della Shoah", in programma il 27 gennaio alle ore 15 presso la Sala Consiliare di Palazzo Munari. L'iniziativa intende offrire alla cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni, un momento di riflessione condivisa su una delle pagine più tragiche della storia contemporanea, affinché la memoria continui a rappresentare un presidio contro ogni forma di odio.La data del 27 gennaio ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau nel 1945 ed è stata proclamata Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

