Giornata europea della protezione dei dati personali giorno 28 gennaio Di cosa si parlerà
Il 28 gennaio si celebra la Giornata europea della protezione dei dati personali, in ricordo della firma della Convenzione 108. Questa giornata offre l’opportunità di riflettere sull’importanza della tutela della privacy e sui temi legati alla gestione dei dati personali. È un momento per sensibilizzare cittadini e professionisti sull’adeguamento alle normative e sulla responsabilità nel trattamento delle informazioni.
Il 28 gennaio, anniversario della firma della Convenzione 108, sarà l’occasione per tornare a parlare di tutela della privacy. Il Consiglio d’Europa e il Garante europeo della protezione dei dati promuovono una giornata di confronto pubblico, dedicata all’impatto delle nuove tecnologie sul diritto alla riservatezza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
