Quando la storia diventa una lezione di vita | gli studenti e la memoria dell' eccidio di Villafranca
La memoria non è solo un esercizio del ricordo, ma un atto di responsabilità verso il passato e il futuro. Con questa consapevolezza, giovedì, alle 10, all’aula magna della scuola media "Fiorini” di Villafranca, gli alunni dell’istituto comprensivo numero 9 saranno in dialogo con Roberta Ravaioli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
