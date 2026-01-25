Un percorso di memoria, consapevolezza e responsabilità civile che coinvolge direttamente le giovani generazioni. L’Istituto di istruzione superiore "Luca Signorelli", con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cortona, organizza un’iniziativa dedicata al Giorno della Memoria, in programma domani alle ore 9.30 nella sala La Moderna di via Maffei. Le studentesse e gli studenti parteciperanno a una visita guidata virtuale ai campi di sterminio nazisti, un’esperienza immersiva e formativa che si inserisce nel progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’edizione 2026 della ricorrenza che commemora le vittime della Shoah. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Studenti e Giorno della Memoria. Visita virtuale ai campi di sterminio: "Percorso educativo per i ragazzi"

Giornata della Memoria, messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazistiOggi, 18 gennaio 2026, si è tenuta presso la chiesa di San Filippo in via Lomellini una messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti.

Dalle rotte ai campi di sterminio, la Libia analizzata da al GhwellLa Libia, tradizionalmente considerata un crocevia tra Africa e Europa, sta attraversando un cambiamento significativo.

