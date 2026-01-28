Maltempo Meloni sorvola le zone colpite in Sicilia poi si reca in Comune a Niscemi

La Premier Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è poi recata a Niscemi, dove ha incontrato i sindaci e le autorità locali. Il presidente della Regione, Schifani, ha stimato i danni a circa due miliardi di euro, mentre a Messina la giunta ha approvato uno stanziamento di 500mila euro per aiutare le attività colpite. La situazione resta critica in molte aree dell’isola.

La premier Giorgia Meloni è arrivata nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), il paese sconvolto dalla frana. La premier prima di arrivare nel comune ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo col capo della protezione civile con Fabio Ciciliano. In Municipio Meloni è col sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Intanto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani a Sky Tg24 ha chiarito: «Questa mattina mi è stato prospettato un documento da cui si evince che l'entità dei danni del ciclone Harry in Sicilia, come segnalato dagli amministratori, ammonta a circa due miliardi.

