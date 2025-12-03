La Fifa è sotto accusa per i prezzi esorbitanti dei biglietti del Mondiale 2026, con la piattaforma ufficiale che propone tagliandi fino a 57.000 dollari. Il sistema di prezzi dinamici e la rivendita legale negli Stati Uniti stanno rendendo il torneo inaccessibile per molti tifosi. Le associazioni dei consumatori denunciano mancanza di trasparenza e un modello che favorisce il “bagarinaggio”. Ne scrive il Times La Fifa accusata di bagarinaggio per i biglietti del Mondiale. Nella “terra dei liberi”, i biglietti per il Mondiale sono tutto fuorché liberi. Sulla piattaforma ufficiale di rivendita della Fifa i posti per la finale sono pubblicizzati tra gli 8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Fifa accusata di bagarinaggio sui biglietti del Mondiale, la risposta è più o meno questa: “se non lo facciamo noi, lo fanno gli altri”