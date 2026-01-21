Santa Cesarea Terme sfida le grandi | candidata a Capitale Italiana del Mare 2026

Santa Cesarea Terme, località del Salento, ha annunciato la propria candidatura per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026. Questa iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a valorizzare le eccellenze italiane legate al mare. La città si propone di rappresentare un esempio di sostenibilità e tradizione, contribuendo a rafforzare l’immagine del Salento come meta di interesse nazionale.

