Gioia Sannitica summer laboratory e progetto ‘Lavatoi’

Decine di studenti, un territorio e un patrimonio di memoria e identità si sono messi insieme per creare un laboratorio di progetto a Gioia Sannitica. L’iniziativa, chiamata ‘Lavatoi’, ha coinvolto giovani e cittadini in un percorso di ricerca e design che mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso interventi concreti e partecipati.

Tempo di lettura: 3 minuti Decine di studenti, un intero territorio e un patrimonio diffuso di memoria e identità trasformati in un laboratorio di progetto: è questo il risultato del Summer Laboratory, iniziativa di ricerca e design sviluppata nell'ambito dell'intervento n. 2 Iperspace: Spazio per tutto e per tutti del progetto "NONsoloparco", che trova il suo esito pubblico nell' installazione luminosa "LAVATOI", inaugurata sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso lo storico Lavatoio di Gioia Centro. Il progetto è promosso dal Comune di Gioia Sannitica, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Dipartimento di Architettura (DiARC) dell'Università Federico II di Napoli e Futuridea, ed è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, all'interno di una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio rurale e architettonico della Campania.

