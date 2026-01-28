Questa settimana il pattinaggio di figura sale sul ghiaccio con Lorenzo Magri. L’allenatore e coreografo italiano si presenta come uno dei protagonisti di questa nuova stagione di Ginnasticomania. Magri lavora con passione e creatività, portando le sue idee sulle piste di tutto il mondo. Ora punta anche alle Olimpiadi, con l’obiettivo di far crescere il talento italiano nel pattinaggio.

Ginnasticomania questa settimana cambia superficie e scende sul ghiaccio! Protagonista della nuova puntata è Lorenzo Magri, allenatore e coreografo di pattinaggio di figura, una delle menti creative più apprezzate del panorama internazionale. Da anni mette talento, visione ed esperienza al servizio di atleti e campioni provenienti da tutto il mondo. Oggi il lavoro di Lorenzo Magri è al centro dei progressi di giovani campioni in Svizzera, seguiti passo dopo passo in un percorso tecnico e artistico di alto livello. Chiara Sani lo ha incontrato al Bol On Ice, l’imperdibile galà che riunisce le stelle del pattinaggio di figura in uno spettacolo unico fatto di emozione, musica e grande tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnasticomania sul ghiaccio: Lorenzo Magri tra Bol On Ice e Olimpiadi

Approfondimenti su Bol On Ice

Bol On Ice si avvicina: un evento di pattinaggio sul ghiaccio che anticipa le Olimpiadi del 2026, in programma sabato 10 gennaio all’Unipol Arena.

Bol On Ice torna all’Unipol Arena di Casalecchio, offrendo uno spettacolo di pattinaggio artistico che unisce talento e eleganza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ginnasticomania sul ghiaccio: Lorenzo Magri tra Bol On Ice e Olimpiadi

Ultime notizie su Bol On Ice

Argomenti discussi: GINNASTICOMANIA – Carolina Kostner, icona senza tempo: sport, vita e nuove sfide.

Ginnasticomania sul ghiaccio: Manni e Roethlisberger al BolOnIce verso l’Europeo di SheffieldCome da tradizione nei primi mesi dell’anno, Ginnasticomania entra nel mondo del ghiaccio per raccontare da vicino i protagonisti del BolOnIce, la ... oasport.it