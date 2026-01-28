Ginnasticomania sul ghiaccio | Lorenzo Magri tra Bol On Ice e Olimpiadi
Questa settimana il pattinaggio di figura sale sul ghiaccio con Lorenzo Magri. L’allenatore e coreografo italiano si presenta come uno dei protagonisti di questa nuova stagione di Ginnasticomania. Magri lavora con passione e creatività, portando le sue idee sulle piste di tutto il mondo. Ora punta anche alle Olimpiadi, con l’obiettivo di far crescere il talento italiano nel pattinaggio.
Ginnasticomania questa settimana cambia superficie e scende sul ghiaccio! Protagonista della nuova puntata è Lorenzo Magri, allenatore e coreografo di pattinaggio di figura, una delle menti creative più apprezzate del panorama internazionale. Da anni mette talento, visione ed esperienza al servizio di atleti e campioni provenienti da tutto il mondo. Oggi il lavoro di Lorenzo Magri è al centro dei progressi di giovani campioni in Svizzera, seguiti passo dopo passo in un percorso tecnico e artistico di alto livello. Chiara Sani lo ha incontrato al Bol On Ice, l’imperdibile galà che riunisce le stelle del pattinaggio di figura in uno spettacolo unico fatto di emozione, musica e grande tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it
