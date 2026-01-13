Calciomercato Milan sondaggio per Goretzka | la situazione

Il Milan valuta l'acquisto di Goretzka per la prossima finestra di calciomercato estivo. La società rossonera sta monitorando la situazione del centrocampista tedesco, considerando possibili sviluppi e opportunità di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il nome di Goretzka resta tra i profili seguiti attentamente dal club in vista delle strategie future.

Il Milan si porta avanti e pensa al futuro: per la sessione estiva di calciomercato i rossoneri vorrebbero portare a Milano Goretzka: la situazione. Nel mese di gennaio non ci si occupa solo dei rinforzi durante la finestra invernale ma si cercano anche le opportunità di giocatori prossimi alla scadenza.

