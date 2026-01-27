Milan contatti per Goretzka Mateta ancora possibile? In difesa si lavora per Dragusin e Gila

Il Milan è attivo sul mercato con diverse trattative, tra cui quella per Goretzka e aggiornamenti sulla difesa con Dragusin e Gila. La società lavora per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze della squadra. Qui trovate le ultime notizie e sviluppi riguardanti le operazioni di mercato del club rossonero.

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Archiviato il pareggio con la Roma di Gian Piero Gasperini, nelle ultime ore diverse notizie di calciomercato sui possibili nomi per la difesa, ma non solo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Il 'Corriere della Sera' in edicola stamattina è tornato a parlare di Jean-Philippe Mateta. Prima che il Milan prendesse Fullkrug, il francese era uno dei più accreditati nella lista dei rossoneri. Milan, Tare si muove per Goretzka: sfida lanciata a Barcellona e Tottenham per il colpo a zeroIl centrocampista tedesco classe 1995 è in scadenza di contratto e rappresenta un'opportunità affascinante per il Milan Il Milan si muove con decisione su Leon Goretzka. Nelle ultime ore, stando a qua ... Milan, colpo grosso a centrocampo: nuovi contatti per il campione d'EuropaI rossoneri stanno facendo sul serio per uno dei migliori centrocampisti d'Europa: un campione assoluto a costo zero, i dettagli ... Contatti positivi tra il Milan e l'entourage di Gila: lo spagnolo è il primo obiettivo per la difesa del futuro. Nelle ultime ore nuovi contatti tra il Milan e l'agenzia Roof per Goretzka. Tare vuole Goretzka e Goretzka apprezza il progetto Milan. Il Milan non ha ritenuto fuori budget la possibili richieste d'ingaggio. Chiaramente servirà uno sforzo anche da parte del giocato

